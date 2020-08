A lo seguro: Son franquicias "éxito probado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Las franquicias, a diferencia de emprender un negocio nuevo, tienen como ventaja el que su éxito ya está probado y son rentables, coinciden expertos en el sector.



En México, de acuerdo con la empresa de Consultoría Internacional de Comercio Exterior How2go, hasta 2019 existían mil 500 marcas de franquicia con 75 mil puntos de venta y una facturación anual estimada de 4 mil 500 millones de dólares, así como la generación de 900 mil empleos directos.



El segmento más grande es el de alimentos y bebidas, con un 35% del total de las franquicias y 15 mil puntos de venta.



“El modelo de negocio dentro de dicho sector que está más presente en el mercado mexicano es el de fast food. Este tipo de franquicias han crecido a un ritmo del 10% anual, impulsadas por el desarrollo de centros comerciales y la apertura de alguna de estas cadenas en calles con muy alto tránsito de personas”, establece How2go.



El 86% de las franquicias son mexicanas y el 14% extranjeras, de las cuales la mitad provienen de Estados Unidos, con 2 mil 550 puntos de venta en el País.



Al cierre del 2019, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) indicó que el sector aporta el 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que equivale a 85 mil millones de pesos, con un crecimiento anual del 10%.



De acuerdo con la AMF, los estados con mayor concentración son la Ciudad de México y su zona metropolitana; Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro; mientras que la consultora How2go incluye a Mérida.



UN MODELO DE NEGOCIO PROBADO

Isaac Lucatero Castañeda, director Regional de Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), explicó en entrevista con Grupo Healy que el de franquicias es un modelo de negocios ya probado.



“Las franquicias son modelos de negocios ya probados que tienen todo un estándar, unos manuales y unas regulaciones específicas que desarrolla un franquicitario, alguien que franquicia una marca, una tienda de comida, un restaurante, y lo que propone es que ya están probadas en el mercado, ya tiene un modelo de negocios que es rentable para quien se anime a tener una”, dijo.



La AMF afirma que el 95% de las franquicias supera la barrera de los cinco años.



“En efecto, se trata de un modelo de negocio que destaca porque el tiempo de recuperación de la inversión es menor en comparación con los negocios propios. Estudios arrojan que los franquiciados, que son quienes adquieren la franquicia, recuperan su inversión entre 18 y 24 meses”, indica la asociación en uno de sus documentos.



Las franquicias, precisa, se han convertido en una “viable opción gracias al monitoreo constante que le permite al inversionista estar presente en el mercado laboral con la ayuda y el respaldo de una compañía establecida”.



HAY QUE SER CAUTOS

Pero, aunque el modelo está probado, Isaac Lucatero advirtió que hay que actuar con cautela y realizar un estudio de mercado de la localidad para revisar si el negocio es viable.



El experto del Itesm aclaró que el 85% de las franquicias en el País tienen hasta 50 unidades.

En México existen franquicias estadounidenses exitosas que llegaron al País durante la década de los 80: McDonald’s, KFC, Holiday Inn y Pizza Hut, son algunas de ellas.



En cuanto a las marcas mexicanas, Lucatero recordó que la franquicia más exitosa ha sido la Franquicia Pemex (Petróleos Mexicanos), la cual pertenece al Estado, pero hay marcas de la Iniciativa Privada como Helados Bing, Steren, Ópticas Devlyn, Dormimundo, 7-Eleven y Farmacias del Ahorro que se cuentan entre la más exitosas.





“Es muy importante que se haga un análisis de si la franquicia puede tener éxito donde la pones, qué tipo de negocios tienes alrededor... Hay factores que determinan el éxito de negocios. Es un poco más de certidumbre (la franquicia) que un negocio nuevo”. Isaac Lucatero Castañeda

Director Regional de Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Itesm



1. Análisis Jurídico

Para términos legales, es importante que te asesores:

• ¿Cuáles son las obligaciones entre franquiciante y franquiciatario?

• ¿Existe la marca registrada ante el IMPI?

• ¿La franquicia tiene el derecho de uso de la marca?

• ¿Recibió la circular de oferta de la franquicia 30 días antes de la firma del contrato?

2. Análisis Financiero

Tienes que estar consciente de los números que la franquicia te ofrece, no solamente su inversión inicial:

• Rentabilidad

• Costos fijos

• Tiempo de retorno de inversión

• Tipo de regalías

3. Relaciónate con tu franquiciante

Una buena comunicación con tu futuro franquiciante puede marcar la diferencia.

· ¿Conoces las oficinas corporativas de la empresa franquiciante?

· ¿Visitaste unidades de la franquicia de tu interés y platicaste con algún franquiciatario sobre su experiencia?

4. Historia de la franquicia

Es importante que conozcas por tus propios medios los antecedentes de cada franquicia, no sólo la historia "romántica", sino también su reputación, la historia no contada: Sus éxitos, las caídas y cómo se levantó.

5. Modelo de negocios

Asegúrate de entender bien el modelo de negocios y enamórate de la forma en la que la franquicia te guiará.

• ¿Se te informó sobre la asistencia técnica continua que recibirás? ¿Definieron la territorialidad de la franquicia?

6. Compara antes de firmar

• ¿Se comparó franquicias del mismo giro/monto de inversión?

• ¿Es una franquicia afiliada a la AMF?