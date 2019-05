Jaas Light suma tercer triunfo

HERMOSILLO, Sonora.- El cuadro de Jaas Light consiguió su tercera victoria en el Torneo Streetball HMO, tras superar por 45-44 a Bronx en su compromiso por la jornada 2.



Los que marchan con paso perfecto en el tercer lugar del standing, contaron con David Barraza como su mejor elemento al encestar 15 puntos, secundado por Francisco López con 10 y Medardo Sombra con 9.



La Vieja Escuela llegó a cuatro triunfos para no moverse de la cima, luego de imponerse 62-55 a Dogos El Pana, de la mano de Joel Sánchez con 16 unidades.



Los otros elementos que lucieron en ofensiva por los ganadores fueron Javier Cabrera con trece puntos, con la ayuda de la dupla de Bernabé Villalba y Ricardo Rojo con once cada uno.



La escuadra de EX Búhos tuvo una semana perfecto al sumar dos ganados en el mismo número de juegos; primero al vencer por marcador de 54-44 a La Burguería y después con el 58-53 sobre Team USA.



En más resultados de la fecha, el equipo de Brothers doblegó por 57-47 a Alcoholes, Tiburones no tuvo problema para vencer 43-31 a Sushi-Lo y Wolves se impuso 34-37 a Team USA.