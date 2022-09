Exjugadores de Naranjeros sufren accidente automovilístico

Los exjugadores de Naranjeros de Hermosillo, Édgar González y Carlos “Chispa” Gastélum, además del también expelotero Flavio Romero, sufrieron un accidente automovilístico ayer mientras viajaban para participar en un juego de la Liga Interejidal de Cananea, suceso donde, lamentablemente, perdió la vida el chofer que los trasladaba.

Lo anterior fue confirmado ayer por la tarde por el gerente del club hermosillense, Juan Aguirre, quien dijo no conocer los detalles de los hechos, pero admitió que pudo comunicarse con Édgar González una vez que fueron dados de alta por el hospital en el que fueron atendidos en Agua Prieta.

Aguirre expresó:

Estaba hablando con Edgar ahorita, y me dijo que tanto el 'Chispa' como Flavio y él fueron dados de alta en el hospital, que los trataron muy bien; les hicieron resonancia magnética, no hay fracturas, no hay más que raspones. Naranjeros no tiene nada qué ver ahí. Era un juego de invitación. En Naranjeros nos enteramos igual que ustedes, hasta ahorita nos acabamos de enterar”

El encuentro al cual fueron invitados los beisbolistas era entre los equipos Potros de Bacoachi y Tigres del San Pedro, el cual estaba programado a las 11:00 horas de ayer en el ejido Morelos de San Pedro, en Cananea; el accidente habría ocurrido alrededor de media hora antes.

“Sí me dijeron que falleció el chofer, pero no me dijeron quién era.

Y no fue por exceso de velocidad ni nada, fue un descuido nada más. Se salió el carro de la carretera”, agregó el directivo de Naranjeros.

ES BUENO SABER…

Carlos Gastélum estaba programado para estar este lunes en el inicio de la pretemporada de Naranjeros de Hermosillo, donde ahora funge como coach.