Raí Villa retoma confianza tras primer gol en dos años

Raí Villa, uno de de los símbolos de la franquicia de Cimarrones de Sonora, va tomando su ritmo tras dos años de ausencia y para muestra el gol que anotó el martes pasado en la derrota de su equipo frente a Mineros de Zacatecas.



El atacante entró en el segundo tiempo para los últimos quince minutos y participó en los dos goles del equipo, que no pudo rescatar el empate.



La verdad que me he sentido muy bien, he trabajando bien en la recuperación, la verdad que los minutos que me ha tocado jugar me he sentido bien para ir tomando ritmo, es ir poco a poco y me siento muy contento por la oportunidad que me está dando el profe para poder regresar”, aseguró el hermosillense.