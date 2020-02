Rafael Márquez dice seguir padeciendo estragos de ser investigado en EU por posibles vínculos con el narco

CIUDAD DE MÉXICO.-Rafael Márquez sigue padeciendo los estragos de haber sido señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus posibles vínculos con el crimen organizado.



Preocupado por la situación, el ex futbolista contó en entrevista para el programa Hoy la ansiedad que siente por las dificultades que ahora tiene con su Fundación.



“Hemos trabajado con dificultades por el problema personal que tuve, no se soluciona en Estados Unidos, desafortunadamente ha perjudicado a la Fundación también y a muchos de los niños que ayudábamos por el tema de la operación diaria, y seguimos insistiendo en poder ayudar con lo que podamos a los niños que lo necesitan”.



Finalmente, Márquez destacó que a pesar de este inconveniente él sabe que tarde o temprano se resolverá a su favor esta situación, e irá con la cara en alto pues es un hombre de bien.



“No hay fecha, obviamente ya hace mucho tiempo que estoy esperado alguna respuesta de la oficina en la que me hacen la investigación, ya di todo lo que ellos estaban pidiendo, y es difícil, es complicado, pero bueno, hay que tener paciencia y sobre todo la cara bien levantada porque al final no debo ni hice nada malo, sé quién soy y toda la gente me conoce por lo que soy”, sentenció.