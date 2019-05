Por pleito con la Conade, Paola Morán se queda sin Mundial de Atletismo de Doha

GUADALAJARA, Jalisco.- Si México no tiene representantes en el Mundial de Atletismo de Doha, no es por falta de talento, sino por un conflicto entre la Conade y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).



Después de años de trabajo y una vida dedicada al atletismo, Paola Morán logró, durante la Olimpiada Nacional Juvenil, la marca que le permitiría asistir por primera vez a la justa del orbe en septiembre en Qatar.



En la prueba de 400 metros realicé la marca mínima para ir al Mundial de Atletismo, que es el evento más importante del atletismo, ya es categoría abierta y es una marca muy importante para el ranking olímpico", dijo Morán.



En su rostro se reflejaba el gran esfuerzo que había realizado y al ver la marca que había logrado, todo era felicidad, pues no sólo había ganado el oro y el récord nacional de los 400 metros planos, ese tiempo (51"55) significaba algo más: un lugar en la élite del atletismo.



"Las marcas estaban muy complicadas. Ni yo misma creí que la iba a hacer en ese evento, se dio y hasta ahorita México no tiene ningún velocista, ni hombre ni mujer que la haya realizado", aseguró la jalisciense a Grupo REFORMA.



Sin embargo, la marca no está aprobada por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) porque la Conade no pidió el aval para el Juvenil de parte de la FMAA y ésta, al no haber verificado la carrera, no puede garantizar el tiempo registrado por Morán.



"Yo ya hablé con ellos y ni la Federación ni la Conade están dispuestos a dialogar para hacérmela válida, entonces me dejan a mí como en el aire, sin el apoyo de nadie. Yo ya hice mi parte. Ya di la marca. Lo único que falta es que ellos me la quieran reconocer", reiteró.



"Yo les pido a los dos que tengan comunicación. No es posible que la Conade no reconozca a la Federación, por eso los de atletismo quedamos como ahí en el aire, nadie nos pela. Y a la Federación que ellos también intenten ver por el beneficio de los atletas. Si la marca ya está realizada, pues ellos también buscar con la Conade que avalen el evento", pidió la atleta de 23 años.