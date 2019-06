Parkour: Arte del desplazamiento

HERMOSILLO, Sonora.- Un transeúnte ve una serie de paredes o una escalera como objetos completamente normales; un "traceur" lo asimila cómo la oportunidad ideal para ponerse a prueba al desplazarse de un punto a otro sin perder el equilibrio: Eso es el Parkour.



En sus más de 15 años de experiencia en esta práctica, Alejandro Ramonet Delgado tiene más que claro el verdadero significado de este entrenamiento.

"Tengo un grupo de entrenamiento de clases, no tienen un nombre cómo tal, sino es para fomentar el parkour como cuidado, y no cómo ‘me aviento de aquí, de allá’.

"De esa manera se conoce viral lo que es el parkour, ‘morritos’ tirándose de lugares y que se pegan unos buenos golpes, y eso no es. Es lo contrario, cuidar el cuerpo, es estar enfocado en más que nada llegar de un lugar a otro, seguro, eficiente", detalló.

La palabra parkour deriva del fráncés "parcours du combattant", que en español significa "recorrido del combatiente", una disciplina que vio la luz al final de la década de los ochenta.

Su desarrolló como deporte se suscitó en Francia, inicialmente por Raymond Belle, y posteriormente por su hijo David Belle y su grupo de amigos, conocidos como "Yamakasi", y quienes propiciaron la popularidad de esta gracias a películas, documentales y anuncios de televisión.

"Es una disciplina que se enfoca de un punto A hacia un punto B de la manera más eficiente. Se desarrolló en diferentes métodos de entrenamiento, pero más que nada en el Método Natural. Este lo desarrolló un francés para entrenar el cuerpo con pura movilidad natural, jalón, empuje, correr, brincar. Más que inventar algo, es como un redescubrimiento de capacidades humanas para desplazarse", señaló Ramonet Delgado.

La presencia de los integrantes de la comunidad parkour hermosillense es visible en algunos espacios de la ciudad, como el Parque de la "Leona Vicario", el de la Heriberto Aja, el Gimnasio Ana Gabriela Guevara y las instalaciones de la Universidad de Sonora.

Sin embargo, Alejandro Ramonet ve necesaria una mayor difusión de este deporte, para contar con una mayor cantidad de practicantes, y a su vez que crezca exponencialmente en el País. Un escenario típico en otras entidades, según su experiencia.

"Algo que no existe aquí en Hermosillo, que en otros lados me ha tocado ver de buena manera en otras ciudades, es la comunidad. Aquí no hay mucha comunidad de gente que se junte en grupo, que es lo que hace que despegue la disciplina".

Según el vox populi, el parkour es una práctica peligrosa y de la que sólo los "ligeros" pueden ser parte, pero el experimentado "traceur" asegura que en esto no hay prejuicios, y cualquier persona con movilidad y coordinación está capacitado para hacer sus primeros pasos y saltos.

"Salgan a brincar, nada más. Salgan a brincar al parque, esto está muy bien. Es básico, son capacidades humanas básicas, que quien sea puede correr, puede caminar. Me he topado con gente que tiene mal un tobillo, no lo dobla bien, pero se mueve medio bien y algunas se pueden desplazar de una manera eficiente", apuntó.