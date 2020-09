Juan Machado toma rol de "hombre gol" en Cimarrones

El segundo torneo para Juan José Machado Siqueiros con los Cimarrones de Sonora ha iniciado de la mejor manera luego que anotara goles en los dos primeros encuentros de la Liga Expansión MX, con lo que el equipo marcha en el liderato de la clasificación y el ariete también encabeza la lista de goleadores del certamen.



Luego de pasar por un torneo de adaptación y de conseguir la regularidad deseada, Machado ha respondido a la confianza del profesor Gabriel Pereyra y lo ha hecho de la mejor forma, que es metiendo goles.



“Obviamente la confianza que me da es un impulso de motivación, de sentirme confiado para poderme desempeñar de buena manera, eso es algo que te ayuda a desarrollarte, me ha beneficiado y se me han dado las cosas en este inicio, esta es una buena liga para poderte desarrollar, darte más a conocer y mostrarte como jugador”, aseguró.



Juan Machado es originario de Ahome, Sinaloa, y emanado de las Fuerzas Básicas de los Rayados de Monterrey, con quienes espera un día regresar por la puerta grande y establecerse en la máxima categoría del futbol en México.



“Ellos no me han dicho que si tengo un buen nivel voy a regresar, realmente eso está en mi cabeza”, afirmó.



El estilo de juego que gusta practicar Gabriel Pereyra, considera que le ha venido bien al casaca número 9 de Cimarrones, quien asume la responsabilidad de llevar esa etiqueta de goleador y el hecho que su equipo vaya para adelante todo el tiempo le incrementa el número de oportunidades a él y a todos sus compañeros del frente.