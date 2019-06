Hazaña que cambia su vida

VALLE IMPERIAL, California.- Hoy se cumple una semana de la hazaña lograda por el boxeador mexicalense Andy Ruiz Jr., quien ha visto como su vida ha dado un giro de 360 grados en todos los sentidos.



Ahora la rutina diaria del primer mexicano en ser campeón mundial de peso Completo es muy distinta, pues se convirtió en una celebridad que intenta disfrutar al máximo a su familia. Y precisamente en uno de esos momentos, Grupo Healy estuvo presente para charlar en exclusiva con el ídolo mexicano del momento.



Andy Ruiz Jr. está viviendo un sueño que aún no termina por creerse, así lo revela él mismo, al celebrar el cumpleaños de su madre en su natal Valle Imperial, California.

"Todavía estoy en shock, no me la creo que gané, estoy muy feliz y le doy gracias a Dios por todo lo que me dio", comenta con una gran sonrisa.

El "Destroyer" sabe del favoritismo que presumía su rival, sin embargo, con el firme propósito de cumplirle la promesa a sus seres queridos, por su mente nunca pasó perder.



"Era un día de presión porque no quería perder, no quería dejar a mi gente abajo, quería ganar, hacer historia y ser un orgullo de México. Estaba nervioso y tenía de todo, pero creo que fue una pelea buena. No puedo estar más feliz", dice convencido.



A partir de que el réferi Michael Griffin decretó el nocaut, el peleador cachanilla se fundió en un abrazo con su padre, en reflejo de la situación que viviría en el futuro.



"Lo primero que se me vino a la mente es que ya no íbamos a sufrir, que todo el trabajo se hizo muy bien. Quiero y tengo que seguir entrenando y preparándome para mis siguientes peleas", señala.