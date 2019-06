El atleta sonorense Édgar Rivera espera seguir recibiendo apoyos

HERMOSILLO, Sonora.- Sin cambios en los apoyos que percibe de la Comisión Nacional del Deporte han transcurrido las últimas semanas del saltador sonorense Édgar Rivera, quien se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Después de que su nombre apareciera en una nota como deportistas que irían a la justa sin tener los méritos necesarios, Rivera Morales desmintió que esté dejando de recibir apoyos.



“Sí he visto algunas notas publicadas en los últimos días respecto a Conade. Leí una nota donde se hablaba ligeramente de mí también, pero la verdad es que por el momento no me he involucrado mucho en eso.



“En lo persona, no he notado cambios con respecto a mi apoyo. Sé que Ana Guevara tiene un equipo nuevo de trabajo y con personas nuevas vienen cambios, pero yo confío en que se harán las cosas bien”, explicó.



El texto en el que se vio involucrado el olímpico en Río 2016 aseguraba que él había sido uno de los atletas que habían sido incluidos en la lista a Lima 2019 sin haber dado la marca mínima en los tiempos establecidos, situación que aclaró.



“Había tres requisitos para ir a Panamericanos: Dar la marca mínima, asistir al Nacional y demostrar buena forma física en el Nacional(...), el mío (requisito que no cumplió) fue el no mostrar forma física en el Nacional”, aceptó.



ES BUENO SABER...

Entre los 10 atletas que fueron integrados a la delegación mexicana a pesar de no haber dado los lineamientos necesarios está el fondista Juan Luis Barrios.