Cimarrones busca arrebatarle el liderato al Celaya

Quitarle la etiqueta de invicto al Celaya es la principal misión que Cimarrones de Sonora tiene este domingo en la visita a Guanajuato dentro de la jornada 9 del Guard1anes 2020.



Tras regresar a la senda del triunfo hace apenas unos cuantos días contra la Jaiba Brava de Tampico Madero, el conjunto que dirige Gabriel Pereyra no suelta las posibilidades de ser líder general, pues en caso de ganar, estaría cerca de lograrlo.



Los de Sonora llegan con 17 unidades en la tercera posición de la tabla general, sin embargo, en caso de lograr los cuatro puntos de visita, estarían trepándose a la posición de honor.

���� ¡Mañana juega Cimarrones!



�� @TorosCelayaCD

⏰ 10:00 am (Hora local)

�� @ESPNmx 306 por Megacable

Jornada 9



¡Vamos por el triunfo y el primer lugar en la tabla �� ��,

vamos #AFERRADOS!#Guard1anes2020 #LigaBBVAExpansionMX pic.twitter.com/Wl60h3tGyP — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) October 11, 2020



Esto no será sencillo pues el conjunto de enfrente no sólo no ha perdido, sino que es la mejor defensiva con apenas cinco goles aceptados, y en el plano ofensivo ya ha clavado 12 tantos, solo un par menos que los líderes de este rubro, Atlante y Cimarrones.



El conjunto sonorense buscará alargar su racha ganadora en la casa de los Toros, pues las dos últimas apariciones en ese inmueble han salido con la victoria, en el Apertura 2019 con Isaac Morales y en el Apertura 2018 de la mano de Héctor Altamirano.



La última ocasión en la que ambos conjuntos se vieron las caras fue el pasado 15 de marzo, justamente un día antes de que la pandemia por Covid-19 obligara a que los deportes profesionales pararan totalmente.