Burruel se va agradecido

Por tercera ocasión a Sergio Burruel le toca dejar a Naranjeros de Hermosillo y ahora defenderá los colores de Yaquis de Ciudad Obregón, situación que no le tomó por sorpresa pues sabe que en el beisbol este tipo de cambios suceden.

Después de haber debutado con el cuadro de la capital de Sonora, el receptor fue enviado en par de ocasiones a Águilas de Mexicali, pero siempre le tocó regresar, y ahora el reto estará con la Tribu de Cajeme.

Me siento bendecido, yo lo veo por ese lado, esto es un negocio, pero también es un deporte que es como es, es un nuevo reto en mi carrera, me voy agradecido con la directiva de Naranjeros por todo el apoyo que me brindó durante tantos años, primera firma, un campeonato".