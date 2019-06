Anthony Davis va a Lakers

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Después de todo, Anthony Davis jugará al lado de LeBron James con los Lakers de Los Ángeles.



Los Pelícanos de Nueva Orleáns accedieron a un canje que enviaría a su insatisfecha estrella a los Lakers a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera ronda de draft, indicaron ayer varias personas al tanto de la negociación.



Las personas hablaron con The Associated Press a condición del anonimato, dado que el intercambio no puede anunciarse de manera oficial antes del inicio del nuevo año de la liga, que arranca el 6 de julio. ESPN fue el primero en reportar el canje.