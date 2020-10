“Yo sé que mi hija está orgullosa, porque la encontré”: Nora, mamá de Fernanda

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- “Yo sé que mi hija esta orgullosa de su madre, porque la encontré”, dijo Nora Lira Muñoz, madre de Fernanda Sañudo Lira, quien permaneció desaparecida durante dos años, y fue encontrada por las Rastreadoras de Ciudad Obregón hace dos semanas, pero hasta ayer sus restos fueron entregados a su familia y hoy están siendo velados en una funeraria de la localidad.

La afligida madre de familia, platicó que todavía no le “cae el 20” de que la persona que están velando es su hija, y que se ha mantenido fuerte, porque sabe que de esa manera le hubiera gustado a Fernanda que estuviera.

“No se si pronto asimilaré lo que esta pasando, o seguiré creyendo que ella anda por ahí viajando, lamentablemente no la encontré como yo quería, pero la encontré, fueron dos años de lucha constante, dos años de arriesgarme, de investigar, pero todo valió la pena porque la encontré”, resaltó.

Hoy le estamos dando su adiós, dijo, su ataúd es algo distinto a lo que se acostumbra, original, único, como era ella, como le hubiera gustado

“Era una muchachita con mucho futuro, que le cortaron sus alas, y lo menos que se merece es que la despida fuerte, que me aguante lo que mas pueda, le juré iba a estar fuerte, y yo quiero que se sepa que ella existió, lo que le pasó, que la conozcan”, detalló.

Fernanda no merecía lo que le hicieron, no debieron arrebatármela así, menos asesinarla y enterrarla así, pero todo tenia una razón de ser, y hoy aunque no lo entienda, espero que pronto su partida sirva para seguir ayudando gente, principalmente a jóvenes.

El ataúd es distinto, original, afirma Nora, la madre de Fernanda.

“Todo lo que yo haga es a nombre de ella, de Fernanda, el colectivo seguirá, seguiré buscando desaparecidos, para que más familias tengan un descanso dentro de todo este dolor”, manifestó.

Haber iniciado el colectivo le sirvió de mucho, fue su terapia todo este tiempo, lo que le dio fuerza para vivir estos dos últimos años, señaló, si ella no se hubiera propuesto encontrar a su hija, seguiría desaparecida.