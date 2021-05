“Ya me siento más seguro”: Don Silvio

NAVOJOA, Son .- Más seguro dijo sentirse don Silvio García, un hombre de 85 años de edad luego de que ayer le aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Aunque el primer día de la jornada de vacunación que inició el viernes pasado no alcanzó a recibir el biológico pues se agotaron, el adulto mayor, quien es residente de la colonia Deportiva acudió ayer y esta vez si tuvo suerte.

Sí me siento más seguro porque ya nos vacunaron a mi esposa y a mi, expresó, no me dolió, al principio si estaba un poco nervioso por el piquetito, pero todo bien.