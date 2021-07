Viven en las calles, pero con la ilusión de un mejor futuro

CIUDAD OBREGÓN.- Pasan los días en parques, duermen en las banquetas y comen lo que se pueda, en ocasiones de la basura, así es como sobreviven cientos de personas que se encuentran en condición de calle en Cajeme y quienes, en su mayoría, viven añorando una mejor vida.

Son varios puntos: Callejones del Centro, instalaciones del antiguo ferrocarril o Centro de Usos Múltiples (CUM) y las afueras del Hospital General, donde se concentran principalmente las personas en esta situación.

Aunque no existe un censo de indigentes, como tal, a simple vista se puede apreciar que en su mayoría son hombres de edad madura y sólo unas pocas mujeres que no tienen hogar y que deambulan en calles, avenidas y espacios públicos.

SUEÑAN CON MEJOR VIDA

Con el cabello mal cortado y vestimenta desaliñada, a un costado de un edificio abandonado en la colonia Centro, entre escombros, maleza y basura, vive Rosario Guadalupe Murillo Armenta, originaria de San Blas, Sinaloa, pero que tiene desde hace más de 10 años viviendo en las calles de Ciudad Obregón.

Platicó que después de vagar en indigencia por varios lugares decidió instalarse en Cajeme, porque las personas son muy caritativas y la han ayudado mucho.



Su sueño, manifestó, es tener un cuarto con una buena cama y una televisión, varios cambios de ropa y tenis y unos lentes adaptados, pues su vista no le funciona muy bien.

“Vivir en la calle no es a gusto porque todo te roban, necesitas muchas cosas que no puedes comprar, porque

no tienes dinero, en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío”, resaltó.

Al otro extremo de la ciudad, en un desagüe de un dren ubicado en el cruce de las calles Prolongación Guerrero y Calzada Ostimuri, vive desde hace casi 10 años,

Juan Manuel Sainz, originario de Torreón, Coahuila. Comentó que arribó a Cajeme cuando tenía 14 años y que aunque antes no vivía en esas condiciones, los problemas de su día a día lo llevaron a terminar así.

“Antes vendía chocolates y dulces, y rentaba, pero todo comenzó a subir y no me dejaba nada, lavé carros, y limpiaba casas, pero tampoco me sirvió para poder seguir rentando, por eso terminé aquí”, puntualizó.

Varias personas lo ayudan, dijo, en las instalaciones de una Unidad Deportiva le dan permiso de asearse y de tomar agua para lavar los únicos dos cambios de ropa que posee.

Vive en paz, resaltó, sin embargo sí le gustaría contar con una casa como cualquier otra persona y poder salirse de las calles.

SE NIEGAN A LA AYUDA



Según información compartida por el DIF Cajeme en las calles del municipio caminan alrededor de 500 personas en estado de indigencia, quienes, aunque aceptan ayuda de comida y aseo de vez en cuando, se niegan a un apoyo más profundo.

La mayoría de los indigentes son hombres, detallaron, y pertenecen al rango de edad de los 18 a los 35 años de edad.

La dependencia, comentaron, da atención médica, alimento, muda de ropa y calzado, y posibilidad de encontrarles un refugio a las personas en esta situación

que van atendiendo.

Puntualizaron que alrededor del 90% de las personas que viven en estado de calle es porque sufren problemas de adicción que los hicieron perder todo y los orillaron a ello, pero están en busca de ayuda, aunque no la pidan como tal.

De 2019 a la fecha, la dependencia ha logrado integrar de nueva cuenta a sus familias a 19 personas, y mantiene en monitoreo a 25 más que decidieron regresar a la calle, también algunos se encuentran llevando un tratamiento de adicciones en algún centro de rehabilitación, y otros fueron mandados a asilos.

La Dirección de Salud Municipal, subrayaron, realiza constantemente jornadas de atenciones médicas para tratar las principales enfermedades a las que se ve expuesto este sector poblacional, como tuberculosis, hepatitis, respiratorias y derivadas de la desnutrición.