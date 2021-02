Viven en Cajeme “calvario” para hacer trámites

CIUDAD OBREGÓN.- Ciudadanos que acuden a realizar trámites en el Instituto Nacional Electoral (INE) se quejan de que, aun cuando cuentan con cita establecida, tardan hasta cinco horas en atenderlos; además, otros reportan que por más que intentan obtener una cita no les ha sido posible.

Piden una credencial de la escuela que no viene en los requisitos de la página del INE; hicimos la cita por Internet y uno confía en que los datos de la página están bien”, expresó Ismael Guerrero, quien acudió con cita programada a las 10:00 horas y fue atendido cerca de las 13:00.

Raúl Pérez explicó que ha acudido a dos de los tres módulos de INE, ya que mediante Internet o teléfono le ha sido imposible conseguir una cita.

“Me traen en puras vueltas: Fui al módulo de allá en Obregón y me dijeron que fuera al de Esperanza; vine a éste y me dicen que vaya al Centro... en ninguna parte me resuelven nada”, lamentó. Es un “calvario”, consideró, pues hay mucha gente esperando, aglomerándose y con muchas dudas.