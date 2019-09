Viven cajemenses una diaria carrera con obstáculos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Circular por las calles de la ciudad se ha convertido en los últimos años casi en un juego: Brincar de un lado a otro esquivando obstáculos imaginarios, pero aquí son baches y pavimento en mal estado, que generan afectaciones en automóviles y otros medios de transporte.



Los cajemenses observan el incremento desmedido del deterioro de las calles y avenidas e incluso la dificultad por repararlos en su totalidad.



Algunos sectores lucen más afectados que otros, pero sólo las calles de colonias o fraccionamientos muy nuevos se salvan de este mal.



Germán Ayala Hernández, vecino de la colonia Constitución al Sur de la ciudad, platicó que su calle, la Donato Guerra, parece la superficie lunar porque de inicio a fin está llena de baches de todos los tamaños.



Es un problema de años, que, aunque han atendido, por desgracia, por más que rellenen hoyos vuelven a salir rápido, ya sea por la lluvia o por el tiempo, manifestó.



"Es una batalla la verdad, los carros ya traen todo suelto o todo les suena porque se van acabando de tan feas calles", abundó.

Enriqueta Solís, de la colonia Zona Norte, al otro extremo, en la calle Yaqui, entre Zacatecas y Puebla, manifestó estar cansada de tener que sacarle la vuelta a dos grandes baches que le quedan justo en la puerta de su casa, sólo para poder entrar.Se debe manejar con el doble de precaución, mencionó, porque no sólo es cuidarse de los carros a los lados, sino también cuidarse de no caer en los hoyos."Hay que tener mucho cuidado porque puedes dañar tu carro gravemente, a mí ya me paso que caí en un bache y me tronó la llanta y el chistecito me costó mil 300 pesos", expresó.En el Oriente no es la excepción y los vecinos y negocios ubicados sobre la calle No Reelección, en el cruce de la calle Francisco I. Madero, sufren al querer girar, ya sea a la derecha o a la izquierda, pues en esa intercepción las esquinas están repletas de baches."Los baches han causado hasta choques, muchos carros no saben las condiciones de la calle y dan vuelta sin precaución y al frenar de golpe, otro se les estampa atrás", comentó, Agustín Báez trabajador de un negocio cercano.Resaltó que ni las mejores colonias se salvan de tener su respectivo bache y de las populares ni se diga, ya que ahí faltan dedos de la mano para contar los hoyos que hay en cada cuadra.

El titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Ovidio Alejandro Villaseñor, señaló que el avance que llevaban las cuadrillas de bacheo en la ciudad en el recarpeteo se vio afectado por las lluvias, ya que la humedad daña el asfalto, lo ablanda y el paso constante de vehículos genera los baches.Siguen trabajando en las colonias más afectadas, dijo, y aunque se tuvo un retroceso con las lluvias, el programa de bacheo es permanente.

Estamos eficientando el recurso para abarcar más áreas con más obras, con los ahorros que estamos logrando en otros rubros como combustible se ha logrado trabajar en sitios que no estaban proyectados ni contemplados", abundó.

Tienen que esperar que el suelo dé el punto para el trabajo previo de la colocación de carpeta, indicó, y a que el clima esté mejor para realizar rehabilitación.



Señaló que cuando las condiciones lo permitan comenzarán con las avenidas que tengan más tráfico vehicular y flujo, pues la idea es avanzar poco a poco y cubrir todas las necesidades del municipio.