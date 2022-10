Violencia cada vez es más común en sitios concurridos: Yo Observo Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Es lamentable como a través del tiempo se vuelve más común que los hechos violentos se registren en lugares donde la ciudadanía acostumbra desenvolverse en su día a día, manifestó Julio César Pablos Ruiz.

El presidente de Yo Observo Cajeme, comentó que las personas, en cualquier rango de edad, viven en la vulnerabilidad y riesgo ante el crimen organizado en Cajeme, lo que las autoridades deben buscar revertir.

Al final del día no importa la edad, ni nada, lo reprochable es que sigamos viviendo esta situación, tenemos que, de alguna manera como comunidad, no sólo no quitar el dedo del renglón de que el gobierno haga su trabajo, si no, nosotros mismos trabajar en comunidad para ver qué podemos hacer para cambiar esta realidad”, subrayó.