Ven como atraso cierre de oficina de Profeco

CIUDAD OBREGÓN.- Tras el cierre de la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Cajeme, ciudadanos expresaron sentirse desprotegidos.



Esta oficina atendía las quejas de consumidores del Sur de Sonora, quienes de ahora en adelante tendrán que viajar a la ciudad de Hermosillo si desean presentar alguna queja o reporte.



Adriana Robles Fuentes expresó su descontento ante esta situación, ya que ahora de tener algún inconveniente será más difícil presentar la queja.



"Aunque me asesoraron que vía Internet se podrían seguir presentando las denuncias, no me da confianza, si acudiendo a las dependencias tardan en atender, ahora así", resaltó.



Esteban Castro dijo no estar de acuerdo con esta acción que frena el avance de la ciudad.



"Ahora en lugar de impulsar la apertura de más dependencias que atiendan a los usuarios, nos las están quitando, vamos para atrás", enfatizó Castro.



Ante esta situación, Carmen Alicia Limón, quien fuera encargada de la dependencia en el municipio, explicó que todo aquel consumidor que tenga algún problema con un establecimiento tiene a su disposición varios medios para presentar denuncias.



Una de ellas es acudir a la Delegación de la Profeco en Hermosillo, dijo, llamar al teléfono 01 662 214 93 93 opción 1 y el 01 800 468 8722, también está la posibilidad en el Facebook consumidor inteligente o Profeco Oficial y por WhatsApp al 558078 0485 y 558078 0344.