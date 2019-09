Vecinos bloquean calles de colonia en Ciudad Obregón por baches y falla en drenajes

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La presencia de baches y el afloramiento de aguas negras al interior y exterior de sus viviendas desde hace más de 6 meses provocó el hartazgo de los vecinos de la calle Valle del Trigo entre Jalisco y Muni de la colonia Valle Dorado quienes bloquearon la vialidad a manera de protesta.



Fue con la colocación de vehículos en las esquinas del tramo de calle antes mencionado que los vecinos impidieron la circulación de automóviles por su calle.



Álvaro Martínez, que vive en esa calle desde hace 36 años, manifestó que desde hace un par de años se empezó a notar el deterioro del pavimento de la calle, pero que desde inicio de 2019 las fugas de aguas negras por la calle e inclusive adentro de las casas no los dejan vivir en paz.



“Nosotros realizamos nuestros pagos de agua y prediales a tiempo, y no tenemos las condiciones de vida que merecemos, la calle esta completamente desbaratada y el drenaje no sirve, no nos podemos ni bañar, ni lavar, por que se desborda, lo tiene que solucionar ya”, abundó.



Han realizado reportes en repetidas ocasiones, y aunque han atendido algunas veces no dan una solución total, solamente parcial, que a veces dura unos cuantos días, resaltó.



Temen enfermarse, muchos niños viven en el área y hay un parque y una escuela que están completamente inundados por fuera, dijo, viven conviviendo diariamente con olores fétidos y cochinero.



Solicitan a las autoridades correspondientes se acerquen a dialogar con ellos, mientras continuaran con esta acción.