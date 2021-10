Vandalizan letras de "Ciudad Obregón" en Laguna del Náinari; creador solicita regresen pieza robada

CIUDAD OBREGÓN.- Las letras con la leyenda Ciudad Obregón que fueron colocadas en la Laguna del Náinari hace aproximadamente dos meses, fueron vandalizadas, y les robaron una parte, ahora su creador solicita a quien se la llevó la regrese.

Francisco Cárdenas Angüis, arquitecto y artista, manifestó que los amantes de lo ajeno se llevaron el punto de la abreviación de la palabra ciudad (CD) durante el fin de semana, y que muy probablemente sea para intentar vender el material, que es fierro forrado con piezas de azulejo.

Esa pieza no le servirá de nada a quien se la llevó, por eso solicito la regrese, puede buscarme en la laguna aquí me la llevo, no voy a hacer preguntas ni nada, que lo regresé”, indicó.