VIDEO: Elvia pidió tacos al salir del hospital; seguirá llevando terapia

Ciudad Obregón.- Después del alta de Elvia Ochoa, la mujer que fue golpeada de manera severa con un bat en la cabeza en el municipio de Navojoa en una tienda de artículos deportivos para ser asaltada, sus hijos ofrecieron una rueda de prensa, donde agradecieron las oraciones a favor de su progenitora.

Raúl González, hijo de la mujer de 54 años, aseguró contento que tras su salida lo primero que pidió fueron tacos, lo que se le consintió, pero de manera proporcionada.

Lo que quería era unos tacos y dar una vuelta, la vuelta aún no se la podemos dar, pero lo poquito que la podemos chiquear con la comida lo hacemos, en base a proporciones, porque antes se podía comer 12 naranjas al día, ahora le damos dos gajitos y dice: ya me cansé, ya no puedo”, platicó.