Universitarios le piden a alcalde arreglar calles

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Estudiantes de diversas universidades de Cajeme solicitaron al alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, la rehabilitación de las calles y que la reparación de baches se atienda con más fuerza.



En una reunión del mandatario con universitarios, denominada "Dilo y Atrévete", Ana Castelán Valenzuela, alumna de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de ULSA, manifestó su preocupación por la condiciones actuales de las calles de la ciudad y por la mala imagen que generan ante los lugareños y los visitantes.



La joven estudiante solicitó, a nombre de sus compañeros, se le preste más atención a este tema y se refuercen los programas de pavimentación y recarpeteo, principalmente en las colonias que más lo necesiten.



"Es una necesidad urgente del municipio el tema de las calles, la mayoría de las vialidades presentan daños muy fuertes que ya no se pueden dejar pasar de largo, es primordial se les de la importancia que se merece y se busque la manera de obtener los recursos que se requieran para poder trabajar en ello", abundó.



Juan Alberto Enríquez, de la carrera de Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), resaltó la importancia de realizar trabajos de calidad en las calles, que perduren a través del tiempo y que garanticen que la inversión no será en vano.



"No sólo se trata de arreglar las calles, se deben asegurar que los trabajos que realicen sean duraderos para que no esté pasando por las mismas circunstancias una y otra vez la ciudad y garantizar también que el recurso esté bien invertido", enfatizó.



El alcalde expresó que están gestionando con el Gobierno federal presupuesto para poder atacar completamente el problema, ya que con el presupuesto municipal es insuficiente y ya se está reduciendo el gasto corriente, para aumentar el recurso que se vaya a infraestructura social.



"Estamos trabajando para que los proyectos de rehabilitación de calles sean tomados como prioritarios dentro del presupuesto del Estado, se tiene previsto primero el bacheo, luego la rehabilitación, posterior la repavimentación, prácticamente obras nuevas", opinó.