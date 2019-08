Una pesadilla, falta de cultura vial en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La falta de cultura vial en Ciudad Obregón está más que presente tanto en los conductores como en los peatones, lamentó Roberto González, jefe de Tránsito Municipal.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



Aunque no se tienen números exactos del índice de la población que hace caso omiso al reglamento y señalamientos de tránsito es bastante alto, consideró el jefe policiaco, así como la cifra de incidentes.



En el primer cuadro de la ciudad es fácil observar la falta de cultura en los automovilistas con el simple hecho de no respetar la zona peatonal en las esquinas, expuso.



Es triste observarlo, agregó, cómo muchos adultos mayores, personas discapacitadas y madres de familia acompañadas por sus hijos, tienen que esquivar los vehículos para cruzar de una calle a otra.



Los autos obstruyen el paso impidiendo un sano flujo peatonal, subrayó, sin hacer conciencia alguna.



"Hay que respetar las franjas amarillas que están pintadas en las calles, fueron implementadas para beneficio de todos: Los pasos peatonales y zona de no estacionarse", resaltó el jefe de Tránsito Municipal.