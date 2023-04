Ubican en Obregón a Guasaveña desaparecida desde hace cuatro años; Su hermana busca apoyo para viajar por ella  

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En medio del dolor de haber perdido a su abuela, quien fue como una madre para ella, Adilene Gutiérrez Medina recibió una noticia que la llenaría de esperanza, pues el milagro que tanto le pedía a Dios de volver a saber de su hermana Alison luego de tener al menos cuatro años de haber perdido contacto con ella, se volvió realidad el pasado fin de semana, que vio en redes sociales su fotografía.

Alison, de 29 años de edad, arribó al IMSS Bienestar de Ciudad Obregón el pasado sábado, desorientada y en estado de gestación, por lo que se le brindó atención médica, pero no supo dar información sobre ella o su familia, por lo que empleados del hospital compartieron en redes sociales su fotografía.

Su hermana platicó que son originarias de Guasave, pero que hace seis años Alison se mudó con su esposo a vivir a Ciudad Obregón y que durante los dos años posteriores a eso estuvieron en contacto y se vieron en varias ocasiones, hasta que dejó de responder y desapareció.

Contó que cuando dejó de poder comunicarse con su hermana, comenzó a pedirle información a la suegra de su hermana, pero que la señora casi no le decía nada al respecto, hasta que, también, dejó de responder, y que desde entonces no ha dejado de buscarla, principalmente mediante redes sociales.

Probablemente, resaltó, su hermana ha vivido al menos un año en estado de indigencia, hasta que llegó por ayuda al hospital, donde le han dicho que padece de sus facultades mentales o algo por el estilo, ya que no habla, ni recuerda nada, pero que es lo que ella cree, puesto que no sabe nada más.

De momento, dijo, está buscando los medios para poder viajar por ella, porque desea poder llevársela a su casa y ayudarla a que pueda retomar su vida y vuelva a ser la muchacha alegre, simpática y servicial que fue.

Señaló que el fin de semana fue el sepelio de su abuela, que fue como una madre para ambas, ya que su madre falleció hace 16 años, y que por ese motivo no cuenta con recursos para poder acudir por ella a la brevedad, por lo que buscará apoyo del DIF o de la población para poder lograrlo.

Me he estado moviendo, estoy buscando un recurso para ir por ella porque tengo mucho tiempo buscándola, pero en estos momentos no tengo como ir por ella, pero quiero ir y traérmela y ver que realmente necesita, porque no sé qué está pasando, es muy desesperante que no te den información”, subrayó.