Van 8 jornaleros muertos tras accidente en Vícam

Ocho personas sin vida y 35 más lesionadas, entre ellos 10 menores, fue el resultado de un accidente ocurrido ayer en el kilómetro 48 antes de entrar a la colonia Yaqui, en el poblado de Vícam, donde un autobús que transportaba cerca de 50 trabajadores agrícolas fue arrollado por el tren de Ferromex número 3818.

El hecho se registró cerca de las 10:00 horas en el cruce de las calles Ignacio Ramírez y las vías del tren donde un camión de color blanco con guinda, modelo atrasado, conducido por Germán, de 36 años, que circulaba de Norte a Sur por la avenida antes mencionada, intentó ganarle el paso a la máquina.

El autobús de la empresa "Permisionarios Unidos FUTV" fue arrastrado cerca de 20 metros quedando por un costado de las vías.

En el incidente murieron ocho personas, entre ellas 2 mujeres. Los fallecidos son: Jesús Eleno "N.", de 35 años; Darío "N." de 27; Julio César "N." de 30; José Alfredo "N." y Adolfo "N." de 17 años; Melisa Yoselín "N." de 16, y Natalia "N.", 50 años; una persona más que no fue identificada.

Desesperación de familiares

Caos y desesperación fue lo que se observó en hospitales de parte de los familiares de las 36 personas lesionadas en el accidente registrado en Vícam entre un tren y un camión de trabajadores del campo.

Higinia, hermana de uno de los lesionados trasladados al Hospital General de Obregón, relató cómo fueron informados sobre el percance por una vecina que pasó por el lugar, sin detalles del hecho.

"No sé si iba al campo o al empaque; vecinos nos avisaron, la mayoría de la gente es de Compuertas, Casa Azul, no sabemos qué paso con el chofer", dijo.

"El chofer no sé qué pasaría con él, se les durmió, se le atravesó al tren cerca de la granera, no abastecen las ambulancias, paramédicos, hay muchos lesionados, no nos dejan pasar, no nos han informado nada", añadió Gabriela, hermana de otro lesionado.