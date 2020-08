Trailero que enfrentó a yaquis en bloqueo atacó primero: Capitán de Loma de Guamúchil

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Luego de que el día martes se viralizaraá un video donde se puede apreciar a un grupo de integrantes de la etnia Yaqui golpeando a un conductor de un trailer, que supuestamente se negó a pagar la cuota voluntaria que solicitan, miembros de Loma de Guamúchil, dieron su versión de los hechos.

Juan Luis Matúz, capitán de Loma de Guamúchil, reveló que las actitudes que tomaron miembros de la etnia se debieron a que el chofer afectado atacó en primera instancia a sus hermanos con un bate, ante eso los demás miembros, pasaron a someterlo.

Señaló que luego de someterlo, y al ver que aparentemente el conductor se encontraba bajo los efectos de una sustancia o bebida, lo auxiliaron y dieron un vaso de agua con azúcar, para “animarlo”.

A los conductores de carga pesada, se les pide una cuota de 50 pesos por pasar por el bloqueo, dijo, de negarse se les deja varados por 20 minutos para después permitirles el paso.

"No agredimos a nadie que no nos agreda primero, no podemos dejar a nuestros muchachos a que no los atropellen tampoco, nos han criticado mucho sin saber nuestra parte de los hechos", subrayó.