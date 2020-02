Tome sus precauciones: Hacen operativo en Cajeme contra vehículos sin placas

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El departamento de Tránsito Municipal de Cajeme realiza un operativo para detectar automóviles sin placas y verificar que cuenten con su tarjeta de circulación.

Según el artículo 42 de la Ley de Tránsito, todo propietario de un vehículo tiene 15 días para registrarlo, y según el artículo 41, todo carro debe tener placas y tarjeta de circulación para transitar.

Este reglamento debe de cumplirse sin excepción alguna en Cajeme, advirtió José Rosendo Moreno Amaya, jefe del departamento de Tránsito Municipal, para evitar multas o sanciones en el operativo de vigilancia que se instaló.

En el artículo 232 de la Ley 47 de Tránsito dice: La sanción por un vehículo que circule con la falta de dos placas, vencidas, sobrepuestas, alteradas será el alto a la libre circulación, y se remitirá al departamento de Tránsito", comentó.

En el artículo 52, se habla de los vehículos de procedencia extranjera, y se marca la necesidad de un permiso para poder transitar, dijo, el cual no se pedirá, pero sí el registro oficial a alguna agrupación.

"El permiso internacional no se lo vamos a exigir, pero sí deben contar con su registro de Sippafa, Defapa, de cualquier organización, portando sus placas no tendrán problema, pero todo vehículo que no porte sus placas será detenido por la autoridad", comentó.

Hasta el momento no se busca decomisar los vehículos, mencionó, pero sí se mantendrá la inspección de placas y podría haber multas o sanciones.

Expuso que en las últimas 24 horas, sólo 35 autos fueron sancionados por no contar con sus placas, y sólo uno por traer unas sobrepuestas.

Mantener un vehículo registrado es una obligación, recalcó, y con este operativo se buscará también recuperar carros robados o conductores con órdenes de aprehensión.