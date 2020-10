Toma médico respiro en medio de pandemia

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de tener días de “locos” al atender hasta 150 pacientes con sintomatología Covid-19 en los meses de abril a agosto, a la fecha, el trabajo del doctor Teodoro Bójorquez Durán ha disminuido considerablemente y ahora recibe, a lo mucho, de dos a tres.

El médico con más de 40 años de experiencia en atención de problemas respiratorios y alergias manifestó que aun cuando ahora cuenta con menor registro de pacientes, las medidas contra esta enfermedad no se deben bajar y las personas deben seguir cuidándose concienzudamente.

En abril, mayo, junio, julio estuvo de locura, en agosto empezó a disminuir un poco, pero continuaban viniendo muchas personas a buscar atenderse, en septiembre de golpe bajó todo y así se ha mantenido”, detalló.

No le ha tocado atender a personas con posibles rebrotes o reinfección, manifestó, y todos los casos que recibe en la actualidad son nuevos.

Lo importante para combatir el Covid-19, señaló, es apostarle al reforzamiento del sistema inmune con alimentación saludable y suplementos que eleven la función de este.

Comentó que el tratamiento que ha venido aplicando consta de una mezcla de medicamentos que “reaniman” el sistema inmune y despiertan las propias defensas del cuerpo para atacar al Covid-19.

“Los pacientes bautizaron mi tratamiento como ´vacuna´, pero no es así, el medicamento que suministro no es vacuna, su origen no es del suero humano, son tres antibióticos con un antiinflamatorio y un anticoagulante, que ayuda a los enfermos a recuperarse y protegerse”, subrayó.