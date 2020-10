Tienen pescadores de la presa Álvaro Obregón baja en producción

CIUDAD OBREGÓN.- Por factores como el clima y los niveles irregulares de agua, las cooperativas pesqueras de la presa “Álvaro Obregón” reportan una producción de 30%.

María Isabel Americano López, líder de los pescadores de esa área, explicó que es un movimiento cíclico de cada temporada, pero la falta de lluvias ha influido para que en comparación con otros años, en este la producción sea más baja.

Ahorita no hay producto, está muy mal la producción, no está cayendo nada, ahorita no está saliendo ni para los gastos, esto lo empezamos a notar desde hace un mes a la fecha aproximadamente”, subrayó.