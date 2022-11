Temen que ataques en Vícam Pueblo se vuelvan a repetir

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Luego que durante el pasado fin de semana la Guardia Tradicional de Vícam Pueblo sufrió un ataque donde seis miembros de las autoridades resultaron fuertemente lesionados, cantoras yaquis de la autoridad Eclesiástica, temen que se vuelva a repetir.

Leonarda Espinoza Álvarez, cantora miembro de la Autoridad Eclesiástica, manifestó que requieren que las autoridades estatales pongan orden en sus pueblos y les brinden seguridad.

Desean que se haga justicia por lo pasado en la Guardia, que es un área sagrada para ellos y a quien se le faltó al respeto, poniendo en riesgo a las máximas autoridades de ese pueblo.

Tenemos miedo que vuelva a pasar lo mismo, queremos justicia para que esto no vuelva a pasar”, comentó.

Teresa García Molina, cantora y mujer agredida, expresó que quieren ser escuchadas y que se haga la justicia que se debe, para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

Este ataque fue directo y planeado, dijo, esperaron a que estuvieran reunidos todos en la Guardia para arribar a golpearnos.

“Esta agresión no la esperábamos, agredieron a mujeres y niños, no es justo, nosotros no estamos para luchar, respetamos la vida ajena, el Gobierno no quiere meter las manos”, señaló.

Dianey Hernández, esposa de uno de los lesionados, mencionó que las autoridades les han dado la espalda y que aunque han denunciado lo sucedido, no han hecho nada al respecto, hasta el momento.

Así como miembros importantes de su localidad quedaron fuertemente lesionados, dijo, pudieron perder la vida, sin que nadie hiciera algo al respecto.