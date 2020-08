Temen policías despidos masivos

Ciudad Obregón, Sonora.- Aquellos agentes que no han logrado aprobar el examen del C3 o control y confianza, temen ser despedidos, tras darse esta acción contra 35 elementos de Guaymas.

Jesús Manuel Ruiz Zárate, asesor legal y dirigente del Frente Unido Profesional (Fupac) al que pertenecen algunos agentes, expuso que los elementos de Cajeme deben estar tranquilos, mas no confiados en el tema.

Ayer (viernes) en Guaymas se les citó a 35 elementos para darlos de baja porque no cumplían con los requisitos de permanencia establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, por eso se les citó, según informes de los mismos elementos, para darles su liquidación”, comentó.

De pasar esta situación en Cajeme o cualquier parte del Estado, es necesario no firmar nada, recomendó, para irse a la ley de amparo y buscar una asesoría que los pueda ayudar.

“No nomás Cajeme tiene este problema, o Guaymas, la zozobra está en Cananea, Nogales, Navojoa, todos los municipios del Sur y Norte del Estado”, detalló.

En Cajeme alrededor de 260 agentes de los 900 que integran la plantilla laboral, dijo, no se les está respetando el procedimiento correcto de separación del cargo, que marca un aviso previo de 60 días.

“De aquí hay ya unos 35 elementos amparados, de la vez pasada, por la degradación, quien no lo hizo ya no puede hacer nada. Hay mucho temor y desconocimiento, ya me hablaron diciéndome que hay temor de que los quieran despedir”, subrayó.

Muchos de los elementos han reprobado el examen por enfermedades de diabetes, hipertensión, obesidad o males de la vista, recalcó, y no por corrupción o nexos con temas ilegales, o por ser malos elementos.