Temen ganaderos a sequía

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque se esperaba que el mes de julio fuera "llovedor", el sector ganadero no ha tenido grandes beneficios en el combate a la sequía, por lo que ya comenzó su preocupación.



Ricardo Alcalá Roiz, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), explicó que los pronósticos para este mes de julio eran positivos, pero el panorama cambió rotundamente, de manera negativa.



"Desgraciadamente las lluvias no nos han favorecido, se decía que iba a ser un julio muy ‘llovedor’, cambiaron las estadísticas, me decían que se están recorriendo las fechas, que agosto será interesante, pero así dijeron en junio conforme a julio.



"En la parte serrana se ha visto movimiento, pero muy poco también", comentó.



Productores de otras zonas del Estado, al igual que los del Valle del Yaqui, se mantienen con preocupación por el tema, mencionó, pues de no llover se agravará la temporada de sequía que tiene meses presente.



"Por tradición el 24 de junio ya está lloviendo, para el día de San Juan, poco antes, poco después, el año pasado la primera llovida cayó en 14 ó 15 de junio, y desde entonces llovió, es decir desde un mes antes", añadió.



La sequía trae consigo la falta de alimentos para las cabezas y la compra de estos generan un gasto fuerte, expuso, y además ya hay mortandad de animales de manera constante.



"Ya para nosotros es preocupante, queremos pensar que ya va a empezar esto (lluvias). El ganadero ya sabe qué hacer, si le falta agua hay que arrimarla, el que no tiene pasto arrimar comida, energía, pero ahorita ya es momento en que el 90% de los ganaderos están preocupados", subrayó.



En el Valle existen mil 800 socios en la ganadera que se mantiene exportando casi en un 90% de su producción a Estados Unidos, detalló, pese a que junio se mantuvo con precios bajos, y apenas reaccionaron este mes de julio.