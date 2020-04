Taxistas solicitan apoyo durante la cuarentena

Ciudad Obregón.- La situación que prevalece en el municipio por el Covid-19 está afectando al gremio de los taxistas, dejándolos sin pasaje, por lo que piden a las autoridades se les brinde algún tipo de apoyo económico para sobrellevar la cuarentena, porque no hay trabajo, manifestó Adolfo Arias.



El coordinador Estatal del Transporte Público Enlace Taxistas señaló que la situación que atraviesa el gremio en estos momentos es muy difícil, y algo que jamás habían vivido, pues a pesar de salir a las calles a buscar pasaje, no hay.



“La contingencia sanitaria nos está afectando por eso hacemos un llamado a nuestras autoridades locales para que sean nuestros gestores ante el Gobierno Estatal, de que se nos dé un apoyo económico al gremio taxista aquí en Cajeme, ya que de este noble trabajo dependen muchas familias”, detalló.



La mayoría de los taxistas viven al día, agregó, si tienen trabajo tienen para surtir sus hogares con comida y pagar servicios básicos, si no, se ve nublada esta posibilidad.



Resaltó que entre los diferentes concesionarios suman alrededor de 800 personas al frente de un taxi y todos pasando por las mismas circunstancias.



Saben que no es una condición propia de ellos, mencionó, y que todos están pasando por momentos difíciles, por eso hacen un llamado a las autoridades a no olvidarse de los más afectados.