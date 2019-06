Taxis colectivos son una necesidad: Cajemenses

Los taxis colectivos o "dieceros" que transportan personas del Centro a colonias del Oriente de la ciudad son una necesidad, manifestaron usuarios.



Ante la falta de unidades de transporte urbano, que provoca esperas de más de media hora a los usuarios, ciudadanos que viven al Oriente de la ciudad, único sitio hacia donde van los taxis colectivos, han adoptado este medio de transporte como su favorito.



Eréndira Páez, de 68 años de edad y vecina de la colonia Linda Vista, manifestó que es su medio de transporte habitual, ya que se le dificulta mucho subirse y bajarse de los camiones, además que son más rápidos, cómodos y al final se paga lo mismo.



"No los utilizo mucho, pero cuando ocupo venir al Centro me vengo en los taxis, porque pasan cada ratito en cambio los camiones se te va la vida esperándolos y aparte están más cómodos y no se me dificulta subirme", abundó.



Carolina López Lugo, ama de casa residente de la colonia Las Haciendas, indicó que los "dieceros" son muy necesarios, se viaja más rápido y evitan perder mucho tiempo en transportarse, por lo que deberían ampliarlos a más colonias.