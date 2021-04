Superar el alcoholismo es difícil, pero se puede, asegura líder Mayo

NAVOJOA.- Luego de caer en la oscuridad, la soledad y amargura del alcoholismo, Abel Ramírez Torres, un joven yoreme de la etnia Mayo, logró superar la enfermedad y cumplir sus sueños gracias a la buena voluntad y a los grupos de autoayuda.

El hombre de 32 años de edad, originario de la comunidad indígena de La Escalera, municipio de Huatabampo, expresó que el alcohol lo alejó de sus sueños y sus objetivos, pero además vivió los momentos más oscuros de su vida.

Soy un joven indígena que vivió la oscuridad, la amargura, la soledad del alcoholismo pero por la gracia de Dios pude salir adelante, expresó, me desvíe de mis metas pero una vez superada esa enfermedad logré cumplir mis sueños gracias a los grupos de autoayuda y pude salir adelante.

Un sentimiento de vacío existencial lo llevó a buscar ayuda, agregó, pues antes intentó en varias ocasiones dejar el alcohol, pero fracasó generándole desesperación en mente, cuerpo y alma.

Tenía un vacío existencial, ya no me sentía a gusto ni tomando ni sin tomar, y sentir que no llegaría a ser nadie en la vida, aunque yo soñaba con ser maestro o licenciado en Derecho, añadió.