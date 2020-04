Supera el Covid-19 y ahora se enfrenta a una neumonía

Hace 16 días, Teresa Gutiérrez fue dada de alta del tratamiento para Covid-19 tras ser la primera diagnosticada con esta enfermedad en el municipio de Cajeme, pero al día de hoy continúa lidiando con secuelas de la enfermedad, pues asegura quedó muy lastimada de sus pulmones.

La estilista de 45 años de edad, quien contrajo el virus en un viaje de capacitación que realizó a Europa y Dubai, del 10 al 17 de marzo, manifestó que se sigue sintiendo agitada al respirar, se fatiga mucho y la tos no se le quita y que en días pasados la Secretaría de Salud le realizó una segunda prueba, pero salió negativa, ahora tiene neumonía.

Necesito respirar muy hondo para sentir que el aire me llega bien, me siento todavía muy fatigada, ayer fui a urgencias y me dijeron que a lo mejor ocupaba hospitalización, pero por lo pronto me dieron tratamiento para la neumonía en casa”, subrayó.