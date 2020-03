Sugieren restauranteros compras a domicilio

CIUDAD OBREGÓN.- Para no afectar la economía de los restauranteros de Ciudad Obregón con la recomendación de cerrar por la contingencia del Covid-19, invitaron a hacer uso de las compras a domicilio.



Raúl Ayala, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), destacó que a través de redes sociales, se buscará incentivar esta práctica, en al menos 56 restaurantes afiliados a la Cámara.



Ayer estos restauranteros se reunieron para “aterrizar” las estrategias a seguir, dijo, para sufrir menos afectación, a la ya esperada baja en ventas.



“Invitamos a nuestros clientes, si ellos tienen temor de acudir a los restaurantes y estar consumiendo en mesas donde haya 30, 40, 100 comensales, que hagan uso del servicio a domicilio para que la economía no decaiga, tendríamos que prescindir de la mitad de la plantilla laboral, enviar de vacaciones, no podemos caer en alarma o pánico”, indicó.



Quienes deseen o deban comer en los restaurantes por motivos laborales o cualesquiera que sea, podrán hacerlo, mencionó, pues se aplicarán doce acciones de prevención.



Detalló que entre estas están el no uso rotundo de cubiertos de acero y su cambio por sólo desechables, así como la eliminación de servilletas y manteles de tela.