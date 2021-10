Sufren personas de talla baja constante discriminación en el sur de Sonora

CIUDAD OBREGÓN.- Discriminación desde lo social, educativo hasta en el ámbito laboral viven día a día las personas de talla baja en el sur de Sonora, manifestó Aurora Torres Gutiérrez.

La presidenta de la Asociación Pequeñas Grandes en Sonora, que cuenta con cerca de 30 integrantes en el sur del estado, manifestó que desde niños hasta adultos mayores con esa condición sufren de actos discriminatorios por el resto de las personas, tanto en lugares públicos como privados.

En las escuelas los demás niños no quieren jugar con pequeños con acondroplasia, los maestros no los dejan participar en la escolta o equipos deportivos por su apariencia, aunque cumplan con todos los requisitos, y ya de adultos en las empresas, los empleos no se nos permiten llenar vacantes por nuestra condición, porque dicen que no somos aptos", destacó.