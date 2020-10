Sube precio del chiltepín; bajan las ventas

CIUDAD OBREGÓN.- El precio del chiltepín se incrementó notablemente, lo que ha hecho que las ventas se vayan al suelo, lamentaron los vendedores de este producto del Mercadito Unión.

Juana Maldonado, vendedora, explicó que el precio del chiltepín rojo está en mil 900 pesos el litro y del verde en 700, contra mil 200 y 500 que costaban el año pasado.

Nos subieron mucho el precio, pero es porque ahorita no hay casi chiltepín, los recolectores le batallaron para sacar lo poco que circula en el mercado, la falta de lluvias no dejó producción”, subrayó.

Como les cuesta más caro, señaló, subieron los precios con los que lo ofrecen al público, lo que hizo que sus ventas se fueran al suelo.

Comentó que la bolsita de 25 gramos la venden en 50 pesos, la de 50 gramos en 85, el frasquito con aproximadamente 250 gramos en 280 y que aun cuando la gente se acerca a preguntar es muy poca la que compra.

La misma situación platicó Juan Carlos Aranza, quien compartió que durante la semana pasada sólo logró vender poco menos de un kilogramo del producto y a “duras penas”.

“Ahorita la gente no quiere chiltepín, está caro, y no es tan bueno como otras temporadas, la sequía no dejó madurar, o se maduró a fuerza, se bajó la calidad y subió mucho el precio”, indicó.