Sube precio de terrenos en panteones

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Ahora sale más caro donde "caerse muerto", pues desde el 1 de enero los costos de los terrenos de los panteones municipales de Cajeme pasaron de 900 a 12 mil pesos para toda aquella persona que no sea de bajos recursos, lo que representa un incremento de más de 1000%.

Santiago López Meza, director general del DIF Cajeme, manifestó que este incremento se aplicará en todos los casos de venta de terrenos a futuro y que los precios para las ventas a inmediatez continuarán siendo los mismos, es decir de 900 pesos el terreno y 900 pesos la inhumación, mientras el comprador compruebe ser de bajos recursos.

"Lo que pasa es que en relación con el costo de los (panteones) particulares estábamos muy por debajo y estas ventas no son beneficio para el tejido vulnerable, a las personas de bajos recursos no le afecta para nada", subrayó.

Se aplicó este aumento para prevenir que personas se aprovecharan del costo de los terrenos para lucrar con ellos después, dijo, y aunque el incremento fue muy considerable aún se encuentran por debajo de los precios que tienen los panteones privados.

"Cuando una persona tiene solvencia para comprar su terreno con anticipación, que tiene la capacidad de prevenir es porque tiene la capacidad económica", abundó.

Es mucho: Cajemenses

Ildefonso Manjarrez López comentó que las decisiones que toma el Ayuntamiento más que beneficiar a la población la afectan, porque aunque una persona quiera planear su funeral con tiempo para evitar dejar deudas o contratiempos, no significa que le sobra el dinero.

"Es una locura, por más motivos que pongan o más razones que den, la que dijeron principalmente es tonta, si yo quiero comprar un terrero en un panteón hoy no es porque me sobre el dinero, es porque no quiero que mi familia batalle con esas cosas el día que me toque partir", subrayó.

Adela Jaime, de 55 años de edad, vecina de la colonia Libertad, compartió que este tipo de noticias dan tristeza y añaden más preocupaciones a las familias que viven al día.

"Da coraje enterarse de estas cosas, porque dinero es lo que siempre falta y ahora hasta morir saldrá carísimo", expresó.