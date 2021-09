Socavones en Obregón provocan cuatro accidentes graves en el último mes

CIUDAD OBREGÓN.- Al menos cuatro accidentes se han registrado en Ciudad Obregón por los socavones que las lluvias provocaron en la ciudad durante el último mes.

Una pareja que viajaba en una motocicleta cayó en un socavón y resultó con heridas el pasado sábado en las calles Nuestra Señora de Los Remedios entre Horuz y Ejército Nacional de la colonia Misión San Rafael.

Juan Carlos Treviño, vecino del área, platicó que la pareja afectada se impactó contra el pavimento, luego de que la motocicleta donde viajaban se descontrolara al caer en un socavón que no tiene señalización.

Contó que ya han reportado este problema, que tiene poco más de dos semanas, y que no ha sido atendido por ninguna autoridad.

"En la calle no hay luz, las lamparas no sirven y en la noche no se ve nada, por eso cayeron, se golpearon muy feo, se los llevó la Cruz Roja a ambos", detalló.