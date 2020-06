Sin médicos en 2 módulos del Isssteson del área rural

Ciudad Obregón, Sonora.- Los módulos de atención médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) del área rural, ubicados en Pueblo Yaqui y Esperanza, siguen operando en el resurtido de recetas, pero no cuentan con médicos que atiendan a los derechohabientes durante la pandemia.

Érick Espinoza, derechohabiente de Pueblo Yaqui, expresó que en días pasados requirió atenciones médicas porque presentaba síntomas de gripa y que al acudir a la unidad le dijeron que no había doctor ni consultas hasta nuevo aviso.

“Me quedé sin consultar en mi seguro, tuve que ir a un particular, porque no había doctor y que no saben hasta cuándo habrá, dicen que es por la pandemia que no hay médicos, pero aquí se requieren siempre”, detalló.

La misma situación se repite en la clínica de Esperanza, donde tampoco cuentan con personal médico.

Guadalupe Armenta, usuaria de la unidad médica de Esperanza, comentó que el doctor que cubría el consultorio de ese módulo se encuentra internado por presentar Covid-19, y que desde que no está no hay nadie atendiendo.

Si abren el módulo, pero es para los que tienen que resurtir recetas, los que tienen que consultar por algún mal no hay quien los atienda, se enfermó el doctor y no pusieron a otro y ahora tenemos que ir hasta Obregón”, indicó.

El Instituto informó que los médicos responsables de los módulos de Pueblo Yaqui y Esperanza, se encuentran incapacitados por motivos de salud, por lo que los derechohabientes en ambas localidades serán atendidos por personal de Isssteson en el Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS) en Ciudad Obregón, así como en el módulo ubicado en San Ignacio Río Muerto.