Sin contagios de Covid en empresas del Parque Industrial de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Pese a la quinta ola de Covid 19 que ya se empieza a notar en la región, en las empresas del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) no se han registrado contagios ni ausentismo por esta enfermedad, indicó Adriana Torres de la Huerta.

La presidenta de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, manifestó que de momento no se ha presentado ningún problema por Covid, y que solo tienen reporte de una empresa donde se presentaron tres casos, pero controlados.

En las empresas no han bajado la guardia, independientemente de que por parte del Gobierno se dio la opción de utilizar o no el cubre bocas estos no han dejado de seguir los protocolos, lo que ha hecho que no haya tanto rebrote dentro de las empresas, no tenemos reportes de parte de los afiliados de que haya contagios”, resaltó.