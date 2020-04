Ciudad Obregón.- En busca de apoyar a quienes menos tienen, el Santuario de Guadalupe arrancó ayer con el programa “Si puede deje, si necesita agarre” que se mantendrá hasta mañana.



Javier Aníbal Lauterio Valdés, párroco del Santuario, expuso que este programa nació de los mismos fieles preocupados por los más vulnerables, y ha resultado ya con positivos efectos.



“La gente que quiera dejar despensa deja, y la otra dinámica es que si necesitas agarra, confiando en la solidaridad del que tiene y del sentido común del que no tiene, de que agarrará sólo lo necesario”, comentó.



Si al término de esta actividad queda despensa, se reunirán algunos paquetes para entregarse, dijo, en zonas vulnerables.



Recalcó que el llamado en esta ocasión no es a salir de casa para apoyar, sino que al realizar alguna tarea fuera de ella y se está de paso, se llegue.



“Queremos ayudar a la gente que vive al diario, boleros, paleteros, vendedores ambulantes, vamos a tratar primero de cuidar a ellos y después a otra gente”, indicó.



Al arranque de la dinámica estuvieron apoyando los mismos integrantes de la parroquia, añadió, pero poco a poco a raíz de las redes sociales se han sumado más personas con el simple deseo de ayudar.



“No estamos invitando a la gente a que salga de casa, no salgas, es la idea, sí sales al súper y se te pega algo, tráelo, sí necesitas salir por comida y pasas por aquí agarra”, concluyó.