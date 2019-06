Serán Fiestas de San Juan en Cócorit: Vecinos

El grupo de vecinos representantes del pueblo de Cócorit y comunidades aledañas, aseguraron que continuarán con la organización de las Fiestas de San Juan en la plaza del poblado, sin importar lo que digan las autoridades, manifestó la secretaria del Comité Organizador.



Sandra Pérez Figueroa manifestó que la parte cultural de las fiestas ya está lista, pero que continúan a la espera del permiso para realizar el baile popular, donde festejarán el aniversario 402 del pueblo.



Se quiere que se respeten las costumbres y tradiciones, resaltó, pero no desean tener problemas, por eso solicitaron las cosas como se debe, ya que consideran que no le pueden quitar algo tan importante a la población.



"Durante más de 60 años se han realizado las fiestas y el baile en la plaza pública, no veo porque ahora venga a causar problemas, queremos que se nos respete, que no nos roben esta festividad que es tan importante para la comunidad", expresó.



Añadió que los planes seguirán y que de no obtener respuesta por parte de las autoridades, todo proseguirá como se ha realizado en años anteriores.