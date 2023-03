Se tomarán medidas contra actos vandálicos en la marcha del Día de la Mujer; dice alcalde de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque es lamentable que la marcha del día de la mujer haya concluido con desorden general, ventanas rotas, paredes y monumentos pintados y que ya no permitiremos que vuelva a suceder, estos se cambian y limpian y se acabó, indicó Javier Lamarque Cano.

El alcalde de Cajeme, mencionó que no se descarta la posibilidad de que haya provocadores en la marcha que hayan propiciado esto, pero que de igual forma se investigará el hecho con el fin de dar con las responsables.

Compartió que considera que actuar de esta manera solo silencia los motivos reales de la protesta y desvía la atención hacia el reproche y enojo de la ciudadanía y no la verdadera razón que es eliminar la violencia de la mujer.

Desafortunadamente, vamos a tomar medidas previendo que pueda haber actos vandálicos de los manifestantes, no se había hecho porque no se había presentado, el próximo año tomaremos medidas para proteger el ayuntamiento, e investigaremos más a fondo… Porque estoy cuidando a las manifestantes, no hubo reacción, estamos actuando con racionalidad y sensibilidad”, subrayó.