Se siente triste Leticia por no poder seguir buscando a familiares

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La esperanza de Leticia Álvarez de poder encontrar a su esposo e hijo, que se encuentran desaparecidos, se desvaneció, pues desde el pasado 1 de noviembre se encuentra resguardada al haber sido víctima de secuestro.

La integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora compartió que le pesa mucho tener que alejarse de las salidas a campo, pues eso la aleja de su más grande deseo que es poder encontrarlos.

Te puede interesar: Realizan trabajos de de identificación de restos óseos y cuerpos encontrados en Hermosillo y Guaymas

Mencionó que en los próximos días será refugiada fuera del estado de Sonora y aunque sus compañeras continuarán las labores de búsqueda, el no poder participar la hace sentir triste y frustrada.

Cuando me llevaron pensé ‘ya no voy a volver’, pensé en mi hijo, en mi esposo, en quién los iba a buscar, no quiero que mis hijas se arriesguen, por eso soy yo la que anda en el monte”, lamentó.