Se reencuentra con su hermana desaparecida hace cuatro años; viajó a Ciudad Obregón desde Guasave

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Luego de permanecer alrededor de cuatro años sin tener conocimiento del paradero y estado de salud de su hermana, la tarde del lunes Adilene Gutiérrez arribó a Ciudad Obregón desde Guasave, para reencontrarse con Alison, quien se encuentra hospitalizada en el IMSS Bienestar; de quien pudo volver a saber gracias a redes sociales.

Cabe mencionar que Alison, de 29 años de edad, arribó al IMSS Bienestar de Ciudad Obregón el pasado sábado, desorientada y en estado de gestación, por lo que se le brindó atención médica, pero no supo dar información sobre ella o su familia, por lo que empleados del hospital compartieron en redes sociales su fotografía.

Adilene Gutiérrez Medina, compartió que pudo ver a su hermana y que la recibió con alegría y que aunque no recuerda muchas cosas y es incoherente con otras que dice, a ella si pudo reconocerla.

Viajó con la esperanza de poder regresar con su hermana este mismo día a Guasave, mencionó, por procesos y papeleos del hospital eso no será posible hasta el día de mañana.

Me dicen que la darán de alta mañana en la mañana, si el médico así lo dice, que necesita ropa, ahorita tiene 6 meses de embarazo y no recuerda nada de su vida, ella cree que tiene poco aquí en Obregón y habla cosas que no tienen sentido, lo bueno es que pudo reconocerme”, subrayó.